Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 6 ноября 2025Силовые структуры

Изнасиловавший россиянку таксист скрылся с места преступления

В Москве правоохранители задержали таксиста, изнасиловавшего молодую женщину
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве правоохранители задержали таксиста, изнасиловавшего 18-летнюю пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 4 ноября таксист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пострадавшей. После преступления мужчина скрылся с места происшествия, молодая женщина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину оперативно задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с обвинением в адрес подвозившего ее таксиста.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

    Врач опровергла главный миф о сахаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости