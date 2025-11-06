Изнасиловавший россиянку таксист скрылся с места преступления

В Москве правоохранители задержали таксиста, изнасиловавшего молодую женщину

В Москве правоохранители задержали таксиста, изнасиловавшего 18-летнюю пассажирку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 4 ноября таксист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пострадавшей. После преступления мужчина скрылся с места происшествия, молодая женщина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину оперативно задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с обвинением в адрес подвозившего ее таксиста.