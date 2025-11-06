Кабан-археолог устроил раскопки и попал на видео

Кабан устроил раскопки на «Земле леопарда»

Кабан устроил раскопки в национальном парке и попал на видео. Кадры публикует дирекция заповедников «Земля леопарда».

«За дело взялся опытный копытный археолог, известный своим неповторимым умением копать и находить истину вкусности», — говорится в описании к видео.

Сотрудники нацпарка рассказали, что кабаны ориентируются на запахи, поэтому, вероятно, внимание кабана привлек интересный аромат, который он решил изучить. Специалисты также предположили, что копытное искало еду.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попали кабаны во время прогулки по осеннему лесу. На видео один из кабанов подошел вплотную к камере, пока обследовал территорию.