13:56, 6 ноября 2025

Кабан-археолог устроил раскопки и попал на видео

Кабан устроил раскопки на «Земле леопарда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кабан устроил раскопки в национальном парке и попал на видео. Кадры публикует дирекция заповедников «Земля леопарда».

«За дело взялся опытный копытный археолог, известный своим неповторимым умением копать и находить истину вкусности», — говорится в описании к видео.

Сотрудники нацпарка рассказали, что кабаны ориентируются на запахи, поэтому, вероятно, внимание кабана привлек интересный аромат, который он решил изучить. Специалисты также предположили, что копытное искало еду.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попали кабаны во время прогулки по осеннему лесу. На видео один из кабанов подошел вплотную к камере, пока обследовал территорию.

