09:27, 6 ноября 2025

КНДР опровергла сообщения о подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына

Bloomberg: КНДР опровергла информацию о подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: KCNA / Reuters

КНДР опровергла информацию о возможной подготовке встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло на фоне того, как США ввели санкции против банкиров из КНДР. Северокорейский лидер назвал эти действия доказательством враждебности Вашингтона и предупредил, что такое давление не будет способствовать возобновлению диалога между двумя странами.

Заместитель министра по делам США в МИД Северной Кореи Ким Ын Чхоль заявил, что угрозы, давление и шантаж не будут работать в отношении КНДР.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Национальную разведывательную службы Южной Кореи сообщало, что Северная Корея начала подготовку к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По информации разведки, идея встречи была озвучена во время недавнего визита президента США в Азию.

