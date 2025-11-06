Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

WP: Власти Германии расследуют дело о появлении кровавых свастик в городе Ханау

Власти Германии начали расследование по делу о появлении кровавых свастик в городе Ханау. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«В среду в западногерманском городе Ханау десятки автомобилей, почтовых ящиков и стен домов были разрисованы красными свастиками, предположительно, с использованием человеческой крови», — говорится в материале.

Местная полиция расследует произошедшее, так как публичная демонстрация нацистской символики в Германии является незаконной.

В заявлении полиции говорится, что первым кровавые свастики заметил мужчина в северном районе Ламбой. Он увидел красноватую жидкость на припаркованной машине.

Пока личность преступника и мотив преступления не были установлены.

