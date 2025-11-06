Массовую сдачу солдат ВСУ в плен под Красноармейском сняли на видео

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск). Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах показано, как российский боец ведет по сгоревшей лесополосе группу пленных. Затем демонстрируется допрос. Все пленные ВСУ рассказывают, что у них не было еды и боекомплекта. Командиры перестали выходить на связь.

«Наш дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться», — поделился один из солдат ВСУ.

Уточняется, что наибольшее скопление окруженных украинских бойцов — в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Все попытки ВСУ вырваться из котла провалились. Подчеркивается, что среди сдавшихся большое количество недавно мобилизованных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев скрывает бедственное положение Вооруженных сил Украины в Купянске и Красноармейске.