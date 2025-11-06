Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:18, 6 ноября 2025Бывший СССР

Массовую сдачу солдат ВСУ в плен под Красноармейском сняли на видео

Массовая сдача солдат ВСУ в плен под Красноармейском попала на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск). Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах показано, как российский боец ведет по сгоревшей лесополосе группу пленных. Затем демонстрируется допрос. Все пленные ВСУ рассказывают, что у них не было еды и боекомплекта. Командиры перестали выходить на связь.

«Наш дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться», — поделился один из солдат ВСУ.

Уточняется, что наибольшее скопление окруженных украинских бойцов — в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Все попытки ВСУ вырваться из котла провалились. Подчеркивается, что среди сдавшихся большое количество недавно мобилизованных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев скрывает бедственное положение Вооруженных сил Украины в Купянске и Красноармейске.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости