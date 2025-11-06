На Саакашвили завели уголовное дело за сказанные в тюрьме слова

В Грузии возбудили уголовное дело против Саакашвили о призывах к госперевороту

В Грузии возбудили уголовное дело в отношении экс-президента страны Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу. Об этом заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе на брифинге, передает Первый канал грузинского телевидения.

Ему и другим оппозиционным лидерам вменяют саботаж, содействие деятельности иностранного государства, публичные призывы к свержению государственной власти и финансирование действий против конституционного строя.

Генпрокурор Грузии уточнил, что Саакашвили транслировал свои призывы к свержению власти через посты в соцсетях и видеообращения, находясь при этом в тюрьме.

Помимо Саакашвили, дела были возбуждены против однопартийцев бывшего президента из «Единого национального движения» Ники Гварамии и Никанора Мелии.

Кроме того, призыв к государственному перевороту в Грузии инкриминируется Зурабу Джапаридзе из партии «Новый политический центр», Георгию Вашадзе из «Строителя стратегии», Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из «Лело для Грузии», а также Елене Хоштарии из «Дроа».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране происходит зарубежная спецоперация. По словам главы кабмина Грузии, представители оппозиционных партий участвовали в ней для нанесения вреда интересам Грузии.