13:38, 6 ноября 2025

В постсоветской стране заявили о зарубежной спецоперации

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии происходит зарубежная спецоперация. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает Первый канал грузинского телевидения.

«Все, что происходит, — это спецоперация оппозиции. Это все зарубежная спецоперация, и в этой зарубежной спецоперации в равной степени участвовали и "Национальное движение", и "Новое движение", и "Лело", и [бывший премьер-министр Грузии Георгий] Гахария», — сообщил Кобахидзе.

Глава кабмина Грузии подчеркнул, что данная спецоперация направлена против национальных интересов Грузии.

Ранее власти Грузии объяснили запрет оппозиционных партий. По словам Кобахидзе, это необходимо для защиты демократии в стране.

