10:08, 6 ноября 2025

Власти Грузии объяснили запрет оппозиционных партий

Кобахидзе: Запрет оппозиционных партий нужен для защиты демократии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Запрет ряда оппозиционных партий является необходимым для защиты демократии в Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, Грузия и ее политическая система «ходят по замкнутому кругу». Он добавил, что стране не дает покоя иностранная группировка, представляющая антидемократичные и неконституционные силы. Кобахидзе также сообщил, что эти силы не признают действующую власть и грузинскую государственность, поэтому «демократическая система должна защитить себя».

Ранее Еврокомиссия сообщила о фактической остановке приема Грузии в Европейский союз.

До этого стало известно, что Грузия отправит Украине помощь на 44 миллиона рублей. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне», выступая в Организации Объединенных Наций.

