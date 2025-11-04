Еврокомиссия сообщила о фактической остановке приема Грузии в ЕС

Еврокомиссия констатировала фактическую остановку приема Грузии в ЕС с 2024 года

Процесс приема Грузии в Евросоюз фактически остановлен с 2024 года, страна из-за политического регресса в последние годы статус кандидата носит формальный характер. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении сообщает ТАСС.

«По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально», — указано в документе.

Отношения Грузии и Евросоюза стабильно ухудшаются на фоне значительного расхождения оценки происходящего в стране правящей партии «Грузинская мечта» и европейских наблюдателей.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в конце октября подчеркнул, что Тбилиси по-прежнему стремится в ЕС, потому что этого желали многие поколения грузин, но этот путь должен проходить с защитой собственных ценностей и идентичности. Кроме того, добавил он, процесс евроинтеграции в стране фактически так и не начался.

Между тем официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анитта Хиппер указала, что отказ от демократических норм в Грузии может закончиться приостановкой безвизового режима и даже введением санкций. По ее словам, число политических контактов уже упало, а финансовая поддержка заморожена.

В списке претензий Европы есть принятые законы об иностранных агентах и семейных ценностях, специфика антикоррупционной политики. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркивала, что атака на демократию со стороны «Грузинской мечты» становится все более серьезной. По ее оценке, октябрьские муниципальные выборы в Грузии прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия.