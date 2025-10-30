Бывший СССР
Президент Грузии поддержал курс в ЕС

Президент Грузии Кавелашвили заявил о стремлении в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Грузии, экс-футболист Михаил Кавелашвили заявил о стремлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аджаристан».

«Мы хотим быть членом Европейского Союза, частью Европы (...) Быть частью Европы — это желание наших предков, многие поколения этого желали, и наша страна прошла через множество бурь, чтобы стать полноправным членом Европы», — заявил Кавелашвили.

В то же время грузинский президент заметил, что путь в ЕС должен происходить с защитой собственных ценностей и идентичности. Кроме того, Кавелашвили заявил, что на сегодня процесс евроинтеграции в Грузии так и не начался.

Ранее Михаил Кавелашвили заявил, что война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе. Он добавил, что его страна осудила действия России на Украине, направила туда гуманитарную помощь.

