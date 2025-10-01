Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 1 октября 2025Бывший СССР

Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

Президент Кавелашвили: Война с Россией привела бы Грузию к катастрофе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили в интервью американскому изданию Responsible Statecraft.

«Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», — заявил президент Грузии.

При этом Кавелашвили в интервью отметил, что Грузия осудила действия России на Украине, направило туда гуманитарную помощь и ввело ряд санкций против России. Однако, отмечает грузинский президент, правительство Грузии отказалось отправлять туда добровольцев на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 сентября, выступая в Организации Объединенных Наций (ООН), Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне». Он также обратился к абхазам и осетинам, назвав их народами «по ту сторону оккупации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости