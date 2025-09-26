Президент Грузии после слов поддержки Украины сделал одно предложение Трампу

Президент Грузии, экс-футболист Михаил Кавелашвили предложил президенту США Дональду Трампу начать отношения между Вашингтоном и Тбилиси с чистого листа. Его слова по итогам визита на Генеральную ассамблею Организации Объединенных наций (ООН) приводит «Первый канал Грузии».
«Я сказал президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа (...) Подождем его ответа», — заявил Кавелашвили, отметив, что Трамп пообещал вернуться к этой теме и связаться с ним.
Накануне, выступая в ООН, Михаил Кавелашвили поддержал Украину в «кровопролитной войне». Он также обратился к абхазам и осетинам, назвав их народами «по ту сторону оккупации».
До этого президент Грузии призвал Дональда Трампа обратить внимание на его страну, обвинив Белый дом в пассивности. В феврале Европейский союз отказался признавать Кавелашвили легитимным президентом Грузии.