Президент постсоветской страны попросил внимания Трампа

Президент Грузии Кавелашвили призвал Трампа обратить внимание на его страну
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии, экс-футболист Михаил Кавелашвили призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на его страну. Об этом он написал в открытом письме, полный текст опубликовал «Первый канал Грузии».

Кавелашвили написал, что Трамп уделяет всем соседям Грузии куда большее внимание, чем самой Грузии. В частности, он упоминает посредничество в оформлении соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией, активное сотрудничество с Турцией и Россией.

Он также уличил Белый дом в пассивности, вновь обвинив «глубинное государство» в активной деятельности в Грузии. «На этом фоне приходится с сожалением вновь констатировать, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей правительств вызывает недоумение в грузинском обществе», — пишет президент Грузии.

В январе предшественница Михаила Кавелашвили и его политический оппонент Саломе Зурабишвили также призывала США обратить внимание на Грузию. Однако она объясняла это необходимостью исторического выбора между Россией и Западом.

