Президент Грузии поддержал Украину

Президент Грузии Кавелашвили выступил в ООН, поддержав Украину

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил в Организации Объединенных Наций (ООН), поддержав Украину в «кровопролитной войне». Слова его выступления приводит телерадиокомпания Imedi.

«Четвертый год на Украине идет страшная, кровопролитная война, приведшая к катастрофическим последствиям и огромным человеческим жертвам. (...) Мы лучше многих понимаем боль, которую сегодня переживает украинский народ. Сегодня, как и прежде, Грузия остается непоколебимой в своей поддержке украинского народа», — заявил президент.

Он также отметил, что у Грузии до сих пор не зажили шрамы после военного конфликта с Россией 2008 года. Кавелашвили также обратился к абхазам и осетинам, обозначив их народами «по ту сторону оккупации».

Ранее Михаил Кавелашвили призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на его страну, обвинив Белый дом в пассивности.

В феврале Европейский союз отказался признавать Кавелашвили легитимным президентом Грузии.