15:22, 16 сентября 2025

В ЕС захотели ввести санкции против одной постсоветской страны

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии и приостановки безвизового режима. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что причиной для этого стал «откат демократии», который наблюдает ЕС в Грузии. По словам представителя ведомства, между сторонами также снизилось число политических контактов, а финансовая поддержка Тбилиси была заморожена.

«Мы продолжаем рассматривать различные возможности для оказания большего давления на грузинские власти в связи с резким откатом демократии, который мы наблюдаем. Мы рассматриваем меры, начиная от санкций и заканчивая приостановкой действия безвизового режима», — сказала она.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев, у которых нашли 2,4 килограмма гексогена. Впоследствии стало известно, что они получили взрывчатку от Службы безопасности Украины.

