Грузия обвинила СБУ в провозе взрывчатки на территорию страны

Сотрудники СБУ на Украине передали взрывчатку для ее доставки в Грузию

Взрывчатку, которую пытались провезти в Грузию, передали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на брифинг Службы безопасности Грузии.

«(...) выяснилось, что (...) на территории Украины взрывчатку передали сотрудники украинской спецслужбы, так называемой "СБУ", что также подтверждается показаниями одного из задержанных», — прокомментировал сотрудник грузинского ведомства.

Отмечается, что задержанный назвал конечной целью доставки Российскую Федерацию. По его словам, на территории России планировалось организовать операцию «Паутина-2».

Однако в материалах следствия фигурирует только одна конечная цель — жилой дом, расположенный в столице Грузии.

11 сентября стало известно о задержании двух украинцев. В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена.