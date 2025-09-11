Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 11 сентября 2025Бывший СССР

В постсоветской стране задержали двух украинцев из-за взрывчатки

Госбезопасность Грузии задержала двух украинцев за ввоз гексогена
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии задержали двух украинцев. Об этом сообщили представители ведомства на брифинге, передает Первый канал Грузии в четверг, 11 сентября

«В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена», — говорится в публикации.

Отмечается, что это вещество является более мощным, чем тротил. В постсоветской стране началось расследование по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарлотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости