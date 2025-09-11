В постсоветской стране задержали двух украинцев из-за взрывчатки

Госбезопасность Грузии задержала двух украинцев за ввоз гексогена

Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии задержали двух украинцев. Об этом сообщили представители ведомства на брифинге, передает Первый канал Грузии в четверг, 11 сентября

«В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена», — говорится в публикации.

Отмечается, что это вещество является более мощным, чем тротил. В постсоветской стране началось расследование по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

