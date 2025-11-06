Бывший СССР
На Украине заявили о резком продвижении ВС России у Красноармейска

Deep State: ВС России резко продвинулись у Димитрова в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России достигли успехов на участке фронта у Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинский аналитический ресурс Deep State.

«Армия РФ резко продвинулась к Мирнограду, что около Покровска (Красноармейска), и возле Удачного в направлении трассы на Павлоград», — говорится в публикации.

Вместе с тем сообщается о продвижении армии России у Константиновки в ДНР. Кроме того, российские подразделения наступают в Запорожской области, у Степногорска и в Павловке.

Ранее на Украине заявили, что взятие Красноармейска армией РФ является вопросом дней. Такое мнение высказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

