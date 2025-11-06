Бывший СССР
В ВСУ описали возможность взятия Красноармейска словами «вопрос дней»

Le monde: В ВСУ назвали взятие Красноармейска вопросом дней или двух недель
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. Так ситуацию в городе описал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью французской газете Le Monde.

При этом он подчеркнул, что город мог держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок. «Неделями не было нормального снабжения, а уже несколько дней город полностью отрезан. Никакая техника не проезжает. Такой город, как Покровск, учитывая его размеры, множество высоких зданий и фабрики с толстыми стенами, мог бы продержаться месяцы, годы; это крепость», — сказал военный.

Другой военнослужащий, офицер морской пехоты, сражающийся в Красноармейске, подтвердил, что ситуация в городе очень тяжелая. По его словам, российские военные всего за несколько дней проникли во все районы города. Он также допустил, что армия России превосходит ВСУ по количеству людей и дронов в городе в три раза.

Ранее стало известно, что под Красноармейском в плен сдалось около тысячи бойцов 68-й отдельной егерской бригады (ОЕБр). Отмечается, что число сдавшихся в плен бойцов стало рекордным с начала 2025 года.

