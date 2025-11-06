Нефтегазовые доходы России упали на четверть

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в октябре упали до 888,6 млрд рублей

По итогам октября нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета России составили 888,6 миллиарда рублей, что более чем на четверть (27 процентов) ниже, чем в тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По сравнению с сентябрем они выросли на 306,2 миллиарда рублей. Причиной такого результата стала ежеквартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) в размере 327,8 миллиарда рублей. Что касается основного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то она достигла минимума с июля — 671,3 миллиарда рублей.

Дополнительные НГД по итогам месяца составили 4,4 миллиарда рублей, отклонение от ожидавшихся нефтегазовых доходов составило 45,3 миллиарда. В ноябре Минфин ожидает падения нефтегазовых доходов ниже базового уровня на 48 миллиардов рублей.

Таким образом, объем золота и иностранной валюты, которую Минфин передаст Центробанку для продажи в период с 10 ноября по 4 декабря 2025 года, составит 2,7 миллиарда рублей.

С учетом того, что во втором полугодии Банк России, исходя из объема операций в рамках бюджетного правила, продает валюту на 8,94 миллиарда рублей в день, общая сумма продаж опустится до 9,04 миллиарда рублей в сутки против 9,54 миллиарда в предыдущий период.