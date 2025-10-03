Банк России сократит продажу валюты

Банк России в октябре сократит продажу валюты до девяти миллиардов рублей в день

В период с 7 октября по 7 ноября 2025 года Министерство финансов России направит на продажу валюты 13,9 миллиарда рублей в день, или 0,6 миллиарда рублей в сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такая сумма связана с тем, что нефтегазовые доходы (НГД) бюджета по итогам сентября оказались на 13 миллиардов рублей выше ожиданий, а в октябре, по прогнозу Минфина, они окажутся на 26,9 миллиарда рублей ниже базового уровня. Разница между этими значениями и дает объем продаж.

С учетом того, что во втором полугодии Банк России, исходя из объема операций в рамках бюджетного правила, продает валюту на 8,94 миллиарда рублей в день, общая сумма продаж опустится до девяти миллиардов рублей. За минувший период она составляла 10,34 миллиарда рублей.

Октябрь станет уже четверым подряд и пятым с начала года месяцем, в котором Минфин вынужден продавать валюту из-за низкого уровня нефтегазовых доходов.

На этом фоне в конце сентября ведомство внесло в Госдуму документ о пересмотре параметров федерального бюджета на текущий год, предусматривающий рост дефицита до 5,74 триллиона рублей.