12:30, 3 октября 2025Экономика

Нефтегазовые доходы России выросли

Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов в сентябре до 585,2 миллиарда рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам сентября нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета составили 585,2 миллиарда рублей, что на 13 миллиардов выше ожидаемого объема. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Если не учитывать налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемый раз в квартал и корректирующий результаты каждого третьего месяца, то отчетный период с точки зрения полученных средств стал лучшим с февраля этого года.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) достиг максимальных с апреля 677,2 миллиарда рублей. Более чем в полтора раза по сравнению с августом выросли доходы с экспортной пошлины за газ, а компенсации производителям нефтепродуктов упали до минимума с начала года.

Министерство ожидает, что в октябре НГД окажутся на 26,9 миллиарда рублей ниже базового уровня, что не позволит вернуться к покупкам валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Ранее стало известно, что в связи с отставанием нефтегазовых доходов от запланированного уровня дефицит федерального бюджета в России в текущем году вырастет до 5,74 триллиона рублей. Соответствующие поправки в Госдуму в рамках бюджетного пакета внес Минфин.

