Минфин увеличит продажу валюты из-за падения доходов от нефти и газа

Минфин РФ в сентябре увеличит продажу валюты для пополнения бюджета в пять раз

По итогам августа фактический объем ожидаемых нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета оказался ниже запланированного уровня на 21 миллиард рублей, а в сентябре, как ожидается, казна недополучит 10,5 миллиарда рублей от базового уровня. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Таким образом, в период с 5 сентября по 6 октября 2025 года ведомство продаст иностранной валюты и золота на 31,5 миллиарда рублей (1,4 миллиарда в день), что в пять раз больше, чем в предыдущий период.

Поскольку во втором полугодии Центробанк исходя их анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила продает валюту на 8,94 миллиарда рублей в день, то общие продажи в указанный выше период составят 10,34 миллиарда рублей в день.

Закрепление продаж иностранной валюты и золота для пополнения бюджета происходит на фоне падения нефтегазовых доходов до минимума с января 2023 года, если считать в среднесуточном выражении. В месячном июньский результат (494,8 миллиарда рублей) был несколько ниже августовских 505 миллиардов рублей.

Ранее источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, рассказал, что из-за падения доходов и роста расходов дефицит федерального бюджета России в 2025 году может превысить уровни, заложенные в него июньскими корректировками, то есть 3,8 триллиона рублей.