Осужденная после скандала с пациентами чиновница добилась УДО

Осужденная по делу о превышении полномочий бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская добилась условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает ТАСС.

Бывковская подала ходатайство об УДО в Усть-Лабинский районный суд. Он удовлетворил его.

В 2024 году суд признал Татьяну Быковскую виновной в превышении полномочий при проведении госзакупок. Экс-чиновницу приговорили к лишению свободы в колонии на 4,5 года.

В 2020 году глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.