Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:33, 6 ноября 2025Россия

Последствия столкновения пассажирского автобуса с поездом в Хабаровске сняли на видео

Автобус столкнулся с поездом в Хабаровске, последствия аварии сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Amur Mash / Telegram

Пассажирский автобус превратился в груду металла после столкновения с поездом в Хабаровске. Последствия инцидента сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, машинист поезда пытался затормозить, но не смог остановить нагруженный углем состав. На кадрах видно, что автобус упал в кювет, на кадрах спасатели пытаются освободить водителя, разрезая металл специальным инструментом. В салоне находились еще три человека, в том числе маленький ребенок, чья коляска осталась на месте ДТП. Пассажиров госпитализировали с травмами.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал семафора, из-за чего произошло столкновение. Дорога в месте аварии перекрыта.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Назван самый популярный у россиян вид вкладов

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    ФСИН подготовит кадры для других стран

    В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

    На Западе изменили отношение к Зеленскому

    Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости