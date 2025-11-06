Последствия столкновения пассажирского автобуса с поездом в Хабаровске сняли на видео

Amur Mash / Telegram

Пассажирский автобус превратился в груду металла после столкновения с поездом в Хабаровске. Последствия инцидента сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, машинист поезда пытался затормозить, но не смог остановить нагруженный углем состав. На кадрах видно, что автобус упал в кювет, на кадрах спасатели пытаются освободить водителя, разрезая металл специальным инструментом. В салоне находились еще три человека, в том числе маленький ребенок, чья коляска осталась на месте ДТП. Пассажиров госпитализировали с травмами.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал семафора, из-за чего произошло столкновение. Дорога в месте аварии перекрыта.