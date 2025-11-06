Россия
18:50, 6 ноября 2025Россия

Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

Минобороны России: В боях за Димитров применяется тактика малых боевых групп
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В боях за Димитров в Донецкой народной республике Российская армия применяет тактику малых боевых групп. Ее особенность раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, командиры координируют действия штурмовиков, наблюдая за полем боя с воздуха при помощи беспилотников. Это позволяет эффективно решать поставленные задачи. В свою очередь, бойцы последовательно зачищают жилые и хозяйственные постройки, которые используются солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве укрытий и огневых точек.

Ранее в Минобороны в ходе ежедневного брифинга рассказали, что подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии за сутки заняли в Димитрове 19 зданий, продолжив наступление в направлении микрорайона «Западный».

Кроме, отражены 13 атак ВСУ в районе населенного пункта Гришино с целью деблокировать украинских военных, окруженных в Красноармейске. Также сорваны три попытки противника вырваться из кольца окружения в северном направлении.

