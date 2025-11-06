Появились подробности о боях с ВСУ в одном из городов ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль 19 зданий в Димитрове

Российские войска продолжили наступление в городе Димитрове Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России наступают в направлении микрорайона Западный. Им удалось взять под контроль 19 зданий, добавили в оборонном ведомстве.

За сутки в районах Димитрова и Красноармейска Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 220 бойцов, пикапа и шведского БТР Viking.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что оборона ВСУ в Красноармейске разрушена, а Димитров (украинское название — Мирноград) находится в оперативном окружении.