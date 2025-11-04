Бывший СССР
На Украине заявили о катастрофе на покровском направлении

Экс-депутат Рады Мосийчук: Красноармейск — все, Димитров — в окружении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) разрушена, а Димитров (украинское название — Мирноград) находится в оперативном окружении. Об этом в Telegram заявил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Покровск — все. Мирноград — в оперативном окружении. [Президент Украины Владимир] Зеленский — неадекватен», — заявил экс-парламентарий.

Он добавил, что Зеленский обманывает граждан Украины о том, что ВСУ контролируют ситуацию на покровском направлении.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

