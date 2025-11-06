В Минобороны России рассказали о боях с окруженными в Красноармейске войсками ВСУ

Минобороны: Российские штурмовики продолжают бои с ВСУ в Красноармейске

Штурмовики российской группировки войск «Центр» продолжают бои с окруженными в Красноармейске (украинское название — Покровск) военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог в Донецкой народной республике. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, за сутки взяты под контроль 64 здания. Кроме того, в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ.

Кроме того, отражены 13 атак ВСУ в районе населенного пункта Гришино с целью деблокировать окруженных украинских военных. Сорваны три попытки противника вырваться из кольца окружения в северном направлении.

Ранее, 5 ноября, в Минобороны России заявили, что группировки ВСУ, взятые в котлы в районах Купянска и Красноармейска, непрерывно несут потери от ударов российских войск, которые продвигаются вперед и не оставляют украинским военнослужащим шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.