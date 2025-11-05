Россия
В Минобороны России заявили об утрате Зеленским связи с реальностью

Минобороны России: Зеленский не владеет оперативной обстановкой на земле
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что войска страны якобы проводят зачистку оставшихся в Купянске «до 60 русских», могут свидетельствовать об утрате им связи с реальностью. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что «слушая лживые доклады» главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, Зеленский «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле». «Либо напротив, — понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске», — считают в Минобороны России.

Там добавили, что группировки ВСУ, взятые в котлы в районах Купянска и Красноармейска, непрерывно несут потери от ударов российских войск, которые продвигаются вперед и не оставляют украинским военнослужащим шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

Ранее стало известно о ликвидации в Купянске замкомандира 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинский офицер был смертельно ранен на переправе ударом российского FPV-дрона. Доставить его до медчасти сослуживцы не смогли из-за интенсивности работы артиллерии и Воздушно-космических сил России.

