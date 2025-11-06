АТОР: На Вьетнам надвигается тайфун «Калмаэги»

Россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне «Калмаэги». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На Вьетнам надвигается тайфун "Калмаэги", который уже отметился на Филиппинах. По прогнозам метеорологов, основной удар стихии минует популярные курорты, включая Нячанг», — говорится в сообщении Ассоциации. Сообщается, что о массовой эвакуации объявлено не было. Несмотря на это, туристам, отдыхающим в близлежащих от Нячанга гостиницах, посоветовали на время переселиться.

Во Вьетнаме надвигающуюся стихию назвали «Тайфун №13». Данные Национального центра гидрометеорологии говорят о том, что он затронет провинции Куангнгай, Зялай и Даклак. С 6 по 7 ноября в этих регионах прогнозируются сильные дожди и рекордное (200-400 миллиметров) количество осадков. К вечеру 6 ноября в прибрежных зонах ветер может достигать порывов до 15 баллов, а высота волн — 8-10 метров.

4 ноября сообщалось, что тайфун «Калмаэги» уже затронул Филиппины. В тот день из-за стихии отменили более 80 рейсов. В числе застрявших на островном государстве оказались и российские туристы.