Россияне застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна

На Филиппинах отменили более 80 рейсов из-за мощного тайфуна «Калмаэги»

На Филиппинах, пользующихся большой популярностью у туристов, были отменены десятки (свыше 80) воздушных рейсов из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из-за природного катаклизма покинуть островное государство, расположенное в Юго-Восточной Азии, не смогли в том числе российские туристы. За последние сутки на страну обрушились шквалистый ветер и сильные ливни. Из-за непогоды были в экстренном порядке эвакуированы более 150 тысяч человек.

Мощный тайфун стал причиной массовой отмены внутренних рейсов. Более 45 маршрутов авиакомпаний AirAsia, PAL, Сebu Pacific﻿ были отложены в столице азиатского государства — Маниле. В результате туристам пришлось массово менять билеты на более поздние даты. В подвешенном состоянии оказались россияне, срок пребывания которых на острове приближается к максимально допустимым 30 суткам. За overstay им могут грозить денежные штрафы.

