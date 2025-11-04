Путешествия
Россияне застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна

На Филиппинах отменили более 80 рейсов из-за мощного тайфуна «Калмаэги»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Marie David / Reuters

На Филиппинах, пользующихся большой популярностью у туристов, были отменены десятки (свыше 80) воздушных рейсов из-за мощного тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из-за природного катаклизма покинуть островное государство, расположенное в Юго-Восточной Азии, не смогли в том числе российские туристы. За последние сутки на страну обрушились шквалистый ветер и сильные ливни. Из-за непогоды были в экстренном порядке эвакуированы более 150 тысяч человек.

Мощный тайфун стал причиной массовой отмены внутренних рейсов. Более 45 маршрутов авиакомпаний AirAsia, PAL, Сebu Pacific﻿ были отложены в столице азиатского государства — Маниле. В результате туристам пришлось массово менять билеты на более поздние даты. В подвешенном состоянии оказались россияне, срок пребывания которых на острове приближается к максимально допустимым 30 суткам. За overstay им могут грозить денежные штрафы.

Ранее сильному наводнению подвергалась Мексика. Сильные ливни, обрушившиеся на страну, унесли жизни 64 человек, еще 65 оказались пропавшими без вести. Топические ливни привели к оползням и наводнениям в центральных штатах и на побережье Мексиканского залива. В результате наводнений оказались разрушено около 100 тысяч домов.

