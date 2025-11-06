Россиянам показали сгнившие тела украинских бойцов в курском приграничье

Опубликовано фото сгнивших тел бойцов ВСУ в Курской области

Опубликовано фото сгнивших тел бойцов ВСУ в Курской области. Снимок разместил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с одной из воюющих в зоне СВО российских группировок.

На фото видно лежащее лицом вниз тело украинского солдата. По открытому фрагменту шеи видно, что тело подверглось процессу гниения. На заднем плане виднеется еще одно тело.

Когда именно был сделан снимок, не уточняется.

Ранее в Курской области было найдено завернутое в пакет тело еще одного украинского бойца. У тела отсутствовала голова.