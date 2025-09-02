Россия
Завернутое в пакет тело бойца ВСУ нашли в Курской области

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Тело еще одного бойца ВСУ нашли в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

На кадрах видно сильно разложившиеся останки военнослужащего. У тела отсутствует голова. В сообщении говорится, что живые ткани сильно деградировали в результате длительного нахождения в приграничной зоне.

Тело было завернуто в черный пакет. Несмотря на это, личность украинского бойца была установлена — им оказался некий Владимир Кондратюк 1977 года рождения. Это удалось выяснить по жетону военнослужащего.

Несмотря на то, что Вооруженные силы России полностью выбили ВСУ из курского приграничья, в регионе до сих пор регулярно находят тела украинских военнослужащих. Ранее одно из них нашли в виде мумифицированных останков. В этом случае опознать человека можно только по ДНК.

