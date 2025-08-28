Мумифицированное тело бойца ВСУ нашли на месте боев в Курской области

Опубликовано фото найденного в Курской области тела бойца ВСУ

В Курской области нашли тело украинского бойца. То, что от него осталось спустя несколько месяцев после полного возвращения контроля над приграничьем, показал Telegram-канал «Северный ветер».

На опубликованной фотографии видно мумифицированное тело солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). На его принадлежность к украинским войскам указывает униформа.

Теперь установить личность военнослужащего можно только с помощью исследования ДНК, отмечает канал.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Российские войска полностью выбили противника из приграничья 26 апреля 2025 года. Несмотря на это, тела украинских солдат продолжают находить в приграничной зоне.