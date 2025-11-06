Путешествия
13:03, 6 ноября 2025Путешествия

Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

АТОР: Российским туристам предложили отдых в безвизовом Омане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Российским туристам предложили еще одну безвизовую альтернативу отдыха на курортах Таиланда и Вьетнама — речь идет о городе Салала в Омане. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению специалистов, на этом курорте солнечно, сухо и очень тепло в зимнем сезоне. Время полета из Москвы составит около шести часов. «Салала в Омане славится своими широкими и длинными пляжами. Многие из них покрыты белым, как мука, песком», — отмечают в АТОР.

Стоимость туров туда в предстоящем зимнем сезоне для россиян варьируется от 158 тысяч до 352 тысяч рублей на двоих.

Ранее отечественные туроператоры назвали Малайзию идеальной страной для отпуска в Новый год. Так, можно отправиться на малайзийский остров Лангкави за теплым песком, в Куала-Лумпур — за небоскребами, в Пенанг и Малакку — за традициями.

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

