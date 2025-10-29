Россиянам назвали идеальную пляжную страну для отпуска в Новый год

АТОР: Туроператоры назвали Малайзию идеальной страной для отпуска в Новый год

Отечественные туроператоры назвали Малайзию идеальной страной для отпуска в Новый год. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты отметили, что это пляжное направление лучшее «по соотношению цены, качества и разнообразия предлагаемого отдыха». В Малайзии можно отправиться на остров Лангкави за теплым песком, в Куала-Лумпур — за небоскребами, в Пенанг и Малакку — за традициями. С 25 декабря туристов там будут развлекать ярмарками, фестивалями, карнавалами и фейерверк-шоу.

Ранее российским туристам пообещали прямые рейсы в Малайзию до конца 2025 года. Летать в популярную курортную страну Азии будет Red Wings.