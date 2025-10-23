Путешествия
12:29, 23 октября 2025Путешествия

Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную курортную страну Азии до конца года

Россиянам пообещали прямые рейсы в Малайзию до конца 2025-го
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chong Voon Chung / Globallookpress.com

Российским туристам пообещали прямые рейсы в Малайзию до конца 2025 года — летать в популярную курортную страну Азии будет Red Wings. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин во время выступления в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Потешкин подчеркнул, что 22 октября ведомство проводило переговоры с Малайзией о запуске прямого авиасообщения.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о работе над возобновлением прямых рейсов в США. При этом Рябков подчеркнул, что отклика со стороны США в этом вопросе пока нет.

