Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 6 ноября 2025Россия

Российский школьник упал с моста в воду из-за мошенников

В Петербурге мальчик упал с Яхтенного моста из-за мошенников и был спасен
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник упал с Яхтенного моста в воду из-за мошенников и был спасен. Об этом стало известно официальному представителю МВД России Ирине Волк, подробности она привела в Telegram-канале.

Она пояснила, что правоохранители приехали на вызов, сделанный обеспокоенным рыбаком. Мужчина видел, как мальчик оказался в воде.

Полицейские, по словам Волк, быстро обнаружили ребенка. Они сели в лодку одного из рыбаков, находившихся на Финском заливе, добрались до тонущего, а после затащили того на борт.

Оперативники доставили пострадавшего до берега, а после усадили в служебное авто, где школьник ждал врачей.

Напуганный ребенок объяснил, что попал в водоем из-за обмана со стороны мошенников и страха перед возможным наказанием от родителей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое школьников вышли на прогулку и захлебнулись в водоеме.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости