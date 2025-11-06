Российский школьник упал с моста в воду из-за мошенников

В Петербурге мальчик упал с Яхтенного моста из-за мошенников и был спасен

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник упал с Яхтенного моста в воду из-за мошенников и был спасен. Об этом стало известно официальному представителю МВД России Ирине Волк, подробности она привела в Telegram-канале.

Она пояснила, что правоохранители приехали на вызов, сделанный обеспокоенным рыбаком. Мужчина видел, как мальчик оказался в воде.

Полицейские, по словам Волк, быстро обнаружили ребенка. Они сели в лодку одного из рыбаков, находившихся на Финском заливе, добрались до тонущего, а после затащили того на борт.

Оперативники доставили пострадавшего до берега, а после усадили в служебное авто, где школьник ждал врачей.

Напуганный ребенок объяснил, что попал в водоем из-за обмана со стороны мошенников и страха перед возможным наказанием от родителей.

