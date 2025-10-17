Российские школьники вышли на прогулку и захлебнулись в водоеме

В Новосибирске двое 11-летних школьников вышли на прогулку в Дзержинском районе и захлебнулись в водоеме. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По данным российского издания, мальчики решили проверить тонкий лед на прочность. Они упали в городской пруд и самостоятельно выбраться уже не смогли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

На место трагедии выезжали руководитель и следователи территориального следственного отдела. При осмотре несовершеннолетних видимых телесных повреждений не обнаружено.

До этого сообщалось, что в селе Улькан в Усть-Кутском районе Иркутской области двухлетний ребенок упал в выгребную яму и не выжил.

Еще раньше в Красноярском крае двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке.