Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона — транспортировка сорвана», — говорится в публикации.

Он добавил, что украинские спецслужбы пытаются скрыть масштабы повреждений и изымают связанные с операцией материалы из публичного доступа.

В ночь с 5 на 6 ноября российские беспилотники нанесли удары по целям в Харьковской области. Дроны-камикадзе «Герань-2» поразили цели в городе Богодухов.

