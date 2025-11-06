Сальдо рассказал о чувствительном ударе партизан по логистике ВСУ в Одессе

Партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона — транспортировка сорвана», — говорится в публикации.

Он добавил, что украинские спецслужбы пытаются скрыть масштабы повреждений и изымают связанные с операцией материалы из публичного доступа.

В ночь с 5 на 6 ноября российские беспилотники нанесли удары по целям в Харьковской области. Дроны-камикадзе «Герань-2» поразили цели в городе Богодухов.