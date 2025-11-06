Спикер парламента Чехии распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг

Спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Об этом он написал в соцсети X.
«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — заявил политик.
Окамура, председатель правого политического движения «Свобода и прямая демократия», был избран на должность спикера в среду, 5 ноября.
Флаг висел на здании с февраля 2022 года в знак солидарность с Украиной. Депутаты прежней правящей коалиции раскритиковали поступок Окамуры и вывесили в окнах своих кабинетов украинские флаги.
4 ноября стало известно, что победившая на выборах в Чехии партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO сформировала коалицию, в которую вошли правые партии «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты». Все они критиковали поддержку Украины. Прозападные партии, составляющие прежнее правительство, потеряли большинство по итогам выборов.