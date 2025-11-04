Противники помощи Украине сформировали коалицию в правительстве Чехии

В Чехии выступающие против помощи Украине три правые партии вошли в коалицию

Победившая на выборах в Чехии партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO сформировала коалицию, об этом политик сообщил в соцсети X.

Лидеры трех правых партий подписали коалиционное соглашение, а сам Бабиш должен возглавить правительство.

В коалицию с ANO вошли «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты». Все три партии критиковали поддержку Украины. Прозападные партии, составляющие нынешнее правительство, потеряли большинство по итогам выборов.

Ранее Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС). По словам политика, Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины, хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.

