Лидер победившей на выборах в Чехии оппозиции отказал Украине в снарядах и членстве в ЕС

Бабиш: Чехия не должна закупать снаряды для Киева, Украина не готова к ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Лидер победившего на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС). Его слова приводит газета Respect.

Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины; хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО, подчеркнул политик.

По его словам, новое правительство будет думать в первую очередь о благополучии и финансовой поддержке чешских граждан, но он открыт к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами по альянсу. Бабиш отметил, что на снарядной инициативе кто-то «экстремально зарабатывал», чего нельзя позволить. При этом новое правительство не будет препятствовать чешским фирмам в закупках снарядов для Киева.

Политик добавил, что Украина не готова к вступлению в Европейский союз. «Вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — ответил он на вопрос украинской журналистки.

Ранее британская газета The Guardian писала, что Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии. Как пояснили в издании, считается, что возвращение экс-премьера к власти в Чехии еще больше ухудшит положение Украины.

