Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Депутат Стенякина: В России средний размер пенсии превысит 27 тысяч рублей

В России в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.

Как она напомнила, средний размер выплаты для неработающих пенсионеров по состоянию на 1 июля составлял 25 826,03 рубля.

«Следовательно, после индексации на 7,6 процента ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — объяснила она.

Депутат также уточнила, что проиндексируют пенсии на эту величину с 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что средняя месячная пенсия в России превысила 23,5 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты по состоянию 1 октября нынешнего года. Еще в начале текущего года он находился на уровне 23 175,18 рубля.

До этого сообщалось, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Рост таких выплат коснется тех, кому исполняется 80 лет.