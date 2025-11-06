Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

В России в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.
Как она напомнила, средний размер выплаты для неработающих пенсионеров по состоянию на 1 июля составлял 25 826,03 рубля.
«Следовательно, после индексации на 7,6 процента ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — объяснила она.
Депутат также уточнила, что проиндексируют пенсии на эту величину с 1 января следующего года.
Ранее стало известно, что средняя месячная пенсия в России превысила 23,5 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты по состоянию 1 октября нынешнего года. Еще в начале текущего года он находился на уровне 23 175,18 рубля.
До этого сообщалось, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Рост таких выплат коснется тех, кому исполняется 80 лет.