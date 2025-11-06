Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:20, 6 ноября 2025Экономика

Средний размер пенсии в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Депутат Стенякина: В России средний размер пенсии превысит 27 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет РИА Новости.

Как она напомнила, средний размер выплаты для неработающих пенсионеров по состоянию на 1 июля составлял 25 826,03 рубля.

«Следовательно, после индексации на 7,6 процента ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — объяснила она.

Депутат также уточнила, что проиндексируют пенсии на эту величину с 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что средняя месячная пенсия в России превысила 23,5 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты по состоянию 1 октября нынешнего года. Еще в начале текущего года он находился на уровне 23 175,18 рубля.

До этого сообщалось, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Рост таких выплат коснется тех, кому исполняется 80 лет.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Назван самый популярный у россиян вид вкладов

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    ФСИН подготовит кадры для других стран

    В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

    На Западе изменили отношение к Зеленскому

    Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости