Назван размер средней пенсии в России

РИАН: Размер средней пенсии у россиян на 1 октября составил 23,5 тыс. руб.

Средняя месячная пенсия в России превысила 23,5 тысяч рублей. Об этом говорит аналитика по состоянию 1 октября нынешнего года, передают РИА Новости.

Как уточняет Социальный фонд, средний показатель по пенсии составил 23 529,78 рубля в месяц. Еще в начале года он находился на уровне 23175,18 рубля.

Также раскрыт средний уровень выплат для работающих и неработающих пенсионеров. Сообщается, что работающие пенсионеры в России в среднем получают 21 373,05 рубля, тогда как неработающие — 24 005,94 рубля.

Ранее сообщалось, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Рост таких выплат коснется тех, кому исполняется 80 лет. Для граждан этой возрастной категории фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — с 8907,7 до 17 815,4 рубля.