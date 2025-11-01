Экономика
00:14, 1 ноября 2025

Некоторым россиянам повысят пенсии

В ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Это касается, в том числе, тех, кому исполняется 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится с 8907,7 до 17 815,4 рубля, напоминает газета «Известия».

Как уточнял профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, прибавка ожидает тех, кому поставили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата вырастет в два раза — до 19 129,40 рубля. В ноябре также поднимут пенсии у бывших работников летного состава гражданской авиации и угольной промышленности. Это произойдет в рамках ежеквартального перерасчета.

В ноябре 2025 года график пенсионных выплат скорректируют из-за праздничных дней. Выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят 1 ноября, поскольку 2, 3 и 4 ноября объявлены в стране нерабочими. Такой порядок касается как тех, кто получает пенсию через банк, так и тех, кому средства доставляют на дом или через почтовое отделение.

