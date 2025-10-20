Пенсии в ноябре выплатят россиянам раньше из-за праздников

Депутат Говырин: График выплат пенсий в ноябре будет скорректирован

В ноябре этого года график выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства. Выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят 1 ноября, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

«Так как 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими, Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек», — отметил он.

Если установленная дата доставки пенсии приходится на выходной или праздник, средства поступают раньше — в последний рабочий день перед длинными выходными. В данном случае речь идет о 1 ноябре.

Такой порядок касается как тех, кто получает пенсию через банк, так и тех, кому средства доставляют на дом или через почтовое отделение.

Ранее стало известно, что средняя страховая пенсия в России достигает 24 тысяч рублей. До этого россиянам назвали способы увеличить пенсию. Так, выплаты могут вырасти при переезде в другой регион, при появлении иждивенцев.

Депутат Сергей Гаврилов, в свою очередь, ранее заявил, что алгоритм получения пенсионных накоплений должен быть упрощен. Это нужно сделать, чтобы россияне могли распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур.