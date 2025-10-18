В России призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

Депутат Гаврилов: Механизм получения накопительной пенсии следует упростить

Алгоритм получения пенсионных накоплений должен быть упрощен, чтобы россияне могли распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Об этом заявил в разговоре с ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он отметил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств на накопительную часть пенсии, а вся сумма страховых взносов работодателя начала поступать на страховую пенсию. «Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным», — указал депутат. Он пояснил, что единовременные выплаты ограничены, поскольку средства считаются частью общего бюджета и не могут быть выданы без решения государства.

Ранее Сергей Гаврилов предупредил молодых россиян о мизерных пенсиях в старости. Он отметил, что начавшие трудиться только в этом году граждане к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы.