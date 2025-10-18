Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:43, 18 октября 2025Экономика

В России призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

Депутат Гаврилов: Механизм получения накопительной пенсии следует упростить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Алгоритм получения пенсионных накоплений должен быть упрощен, чтобы россияне могли распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур. Об этом заявил в разговоре с ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он отметил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств на накопительную часть пенсии, а вся сумма страховых взносов работодателя начала поступать на страховую пенсию. «Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределенным», — указал депутат. Он пояснил, что единовременные выплаты ограничены, поскольку средства считаются частью общего бюджета и не могут быть выданы без решения государства.

Ранее Сергей Гаврилов предупредил молодых россиян о мизерных пенсиях в старости. Он отметил, что начавшие трудиться только в этом году граждане к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть рассудит история». Трамп отказался передать Зеленскому «Томагавки» и придумал новый способ прекратить конфликт на Украине

    Предсказан сценарий второй встречи Путина и Трампа

    Мошенники открыли охоту на одну категорию россиян

    Военные хирурги спасли российского бойца с опасным ранением

    В России назвали главные вопросы предстоящей встречи Путина и Трампа

    Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных

    В России призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

    Российский комик-террорист остался в СИЗО

    Финская компания решила зарегистрировать пять товарных знаков в России

    Орбан описал итог конфликта на Украине для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости