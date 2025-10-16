Молодых россиян предупредили о нищей старости

Депутат ГД Гаврилов предупредил молодых россиян о мизерных пенсиях в старости

Начавшие трудиться только в этом году молодые россияне к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что если планы по пересмотру стоимости пенсионных баллов реализуются, то их индексацию заморозят или сделают ниже инфляции, а значит, каждый новый балл будет дешевле предыдущего, и сумма выплат за каждый год начнет падать.

По словам депутата, после всех изменений формула страховой пенсии теперь зависит от одного только пенсионного коэффициента. Поэтому власти могут значительно урезать реальные выплаты, но обойтись без таких негативных формулировок как «сокращение».

Как указал Гаврилов, речь идет не о разовом решении на непродолжительный период, напротив, вводимый инструмент будет применяться на постоянной основе.

В моменте обесценивание пенсионных баллов поддержит бюджет, но результатом станет подрыв доверия граждан к пенсионной системе в целом и падение уровня жизни пожилых людей в будущем. «Последствия будут чувствоваться десятилетиями: поколение, которое сегодня только вступает в трудовую жизнь, рискует выйти на пенсию с выплатами, не покрывающими даже базовые расходы», — констатировал депутат.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что в стремлении наполнить бюджет всем российским службам велели изыскивать деньги, а те, в первую очередь, намерены повысить имеющиеся и ввести дополнительные платежи для всех граждан, что ударит по карману каждого.