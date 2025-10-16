Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 16 октября 2025Экономика

Молодых россиян предупредили о нищей старости

Депутат ГД Гаврилов предупредил молодых россиян о мизерных пенсиях в старости
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начавшие трудиться только в этом году молодые россияне к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что если планы по пересмотру стоимости пенсионных баллов реализуются, то их индексацию заморозят или сделают ниже инфляции, а значит, каждый новый балл будет дешевле предыдущего, и сумма выплат за каждый год начнет падать.

По словам депутата, после всех изменений формула страховой пенсии теперь зависит от одного только пенсионного коэффициента. Поэтому власти могут значительно урезать реальные выплаты, но обойтись без таких негативных формулировок как «сокращение».

Как указал Гаврилов, речь идет не о разовом решении на непродолжительный период, напротив, вводимый инструмент будет применяться на постоянной основе.

В моменте обесценивание пенсионных баллов поддержит бюджет, но результатом станет подрыв доверия граждан к пенсионной системе в целом и падение уровня жизни пожилых людей в будущем. «Последствия будут чувствоваться десятилетиями: поколение, которое сегодня только вступает в трудовую жизнь, рискует выйти на пенсию с выплатами, не покрывающими даже базовые расходы», — констатировал депутат.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что в стремлении наполнить бюджет всем российским службам велели изыскивать деньги, а те, в первую очередь, намерены повысить имеющиеся и ввести дополнительные платежи для всех граждан, что ударит по карману каждого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости